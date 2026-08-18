190.000 biznese mbyllen në Gjermani vitin e kaluar me rritjen e sfidave
Numri i kompanive që u mbyllën në Gjermani arriti në pothuajse 190.000 në vitin 2025, duke shënuar një rritje prej 10 për qind nga viti i kaluar, pasi pasiguritë ekonomike, kostot e larta dhe mungesat e fuqisë punëtore të kualifikuar nxitën trendin rritës, transmeton Anadolu.
Sandra Gottschalk, autore e raportit të Qendrës Leibniz për Kërkimet Ekonomike Evropiane, deklaroi se politikat tarifore të SHBA, konkurrenca nga importet kineze dhe rritja e kostove të energjisë dhe personelit nxitën këtë prirje negative, sipas një raporti të përbashkët nga Instituti ZEW dhe Creditreform.
Gottschalk theksoi se bizneset me vlerësime të mesme krediti u mbyllën gjithashtu, duke treguar se kompanitë pushuan së funksionuari përpara se të përballeshin me vështirësi të mëdha financiare.
Sektori i mikpritjes përjetoi rritjen më të lartë të mbylljeve, duke u rritur me 15 për qind në rreth 15.000 biznese në 2025.
Industria e ndërtimit dhe ajo e prodhimit u prekën gjithashtu ndjeshëm, duke parë respektivisht 24.000 dhe 11.000 mbyllje.
Rreth 11.000 biznese të kujdesit shëndetësor u mbyllën, me mbylljet e praktikave mjekësore që u rritën me 23 për qind në 5.500 për shkak të pensionimit të mjekëve pa pasardhës.
Industritë me energji intensive treguan një rikuperim të vogël pasi mbylljet ranë pak, por ekspertët prisnin që pasojat e luftës në Iran të rrisnin mbylljet në vitin 2026.
Falimentimet formale përbënin vetëm 13 për qind të të gjitha mbylljeve, ndërsa mbylljet vullnetare dhe kompanitë joaktive përbënin shumicën dërrmuese.
Daljet në pension çuan 29 për qind të mbylljeve vullnetare midis bizneseve familjare të menaxhuara nga pronarët në 2025 pasi vendi u përball me ndryshime demografike.
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