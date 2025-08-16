18 persona humbin jetën pasi autobusi bie në lumë në kryeqytetin algjerian
Të paktën 18 persona kanë humbur jetën dhe nëntë të tjerë janë plagosur pasi një autobus pasagjerësh ra në lumin Oued El Harach në Algjerin qendror, transmeton Anadolu.
Shërbimi i Mbrojtjes Civile i Algjerisë tha se aksidenti i trafikut ndodhi në qytetin El Harach, duke lënë 18 të vdekur dhe nëntë të tjerë të plagosur, përfshirë dy në gjendje kritike.
Autoritetet njoftuan se 25 ambulanca, 16 zhytës dhe katër varka u mobilizuan për të ndihmuar viktimat.
Pamjet e postuara në mediat sociale treguan momentin kur autobusi u zhyt në ujërat e luginës dhe qytetarët që përpiqeshin të arrijnë tek viktimat.