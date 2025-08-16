18 persona humbin jetën pasi autobusi bie në lumë në kryeqytetin algjerian

18 persona humbin jetën pasi autobusi bie në lumë në kryeqytetin algjerian

Të paktën 18 persona kanë humbur jetën dhe nëntë të tjerë janë plagosur pasi një autobus pasagjerësh ra në lumin Oued El Harach në Algjerin qendror, transmeton Anadolu.

Shërbimi i Mbrojtjes Civile i Algjerisë tha se aksidenti i trafikut ndodhi në qytetin El Harach, duke lënë 18 të vdekur dhe nëntë të tjerë të plagosur, përfshirë dy në gjendje kritike.

Autoritetet njoftuan se 25 ambulanca, 16 zhytës dhe katër varka u mobilizuan për të ndihmuar viktimat.

Pamjet e postuara në mediat sociale treguan momentin kur autobusi u zhyt në ujërat e luginës dhe qytetarët që përpiqeshin të arrijnë tek viktimat.

MARKETING

Të ngjajshme

“Koha për të ruajtur presionin ndaj Rusisë” – Macron reagon pas takimit Trump-Putin

“Koha për të ruajtur presionin ndaj Rusisë” – Macron reagon pas takimit Trump-Putin

Tripunovski: Shpallet thirrja për blerjen e grurit vendas për rezervat shtetërore

Tripunovski: Shpallet thirrja për blerjen e grurit vendas për rezervat shtetërore

Përmbytjet katastrofike në Pakistan dhe Kashmir shkaktojnë mbi 300 viktima

Përmbytjet katastrofike në Pakistan dhe Kashmir shkaktojnë mbi 300 viktima

Policia privon nga liria tre shoferë të dehur në Kërçovë, Kumanovë dhe Manastir

Policia privon nga liria tre shoferë të dehur në Kërçovë, Kumanovë dhe Manastir

Prapaskenat në Alaska, Putin kërkon që rusishtja të jetë gjuhë zyrtare në Ukrainë

Prapaskenat në Alaska, Putin kërkon që rusishtja të jetë gjuhë zyrtare në Ukrainë

Droni zbulues izraelit përfundon në Gaza për shkak të një defekti teknik

Droni zbulues izraelit përfundon në Gaza për shkak të një defekti teknik