17 fëmijë palestinezë mbërrijnë në Itali për kujdes mjekësor

Ministri i Jashtëm italian, Antonio Tajani të hënën vonë mirëpriti 17 fëmijë palestinezë të evakuuar nga Rripi i Gazës për të marrë kujdes mjekësor në Itali, transmeton Anadolu.

Konvoji humanitar transportoi 17 fëmijë në Romë dhe Torino, të shoqëruar nga familjet ose kujdestarët e tyre, duke e çuar numrin e përgjithshëm të të evakuuarve në 80, sipas agjencisë së lajmeve ANSA.

Nga fëmijët, shtatë mbërritën në aeroportin “Ciampino” me një avion transporti C-130, tre zbarkuan në bazën ajrore “Pratica di Mare” me një Boeing 767 në Romë dhe shtatë të tjerë arritën në Torino me një C-130.

Me evakuimin e fundit mjekësor, numri i përgjithshëm i fëmijëve nga Gaza të marrë nga Italia përmes operacioneve të saj humanitare ka arritur në 232.

