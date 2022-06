168 raste të reja me KOVID-19, asnjë i vdekur në 24 orët e fundit

Gjatë 24 orëve të fundit janë kryer 1.101 teste dhe janë regjistruar 168 raste të reja me COVID-19:

• Shkup – 91

• Manastir – 12

• Kavadar, Tetovë dhe Ohër – nga 10

• Veles – 9

• Prilep – 5

• Shtip dhe Strumicë – nga 3

• Kumanovë, Gostivar, Strugë, Resnje dhe Krushevë – nga 2

• Koçan, Negotinë , Radovish, Kriva Pallankë dhe Dibër – nga 1

Nga numri total i rasteve pozitive (168), janë regjistruar 28 riinfeksione.

90 pacientë të shëruar nga:

• Shkup – 59

• Kumanovë dhe Manastir – nga 7

• Ohër – 5

• Kavadar dhe Shtip – nga 3

• Prilep, Tetovë , Veles, Gostivar, Kërçovë dhe Resnje – nga 1

Gjatë 24 orëve të kaluara nuk është raportuar asnjë humbje jete.

Sipas Regjistrit të personave të vdekur me diagnozë COVID-19 nga Termini im, nuk është regjistruar asnjë humbje jete.

Janë kryer 1.101 teste përmes: ISHP-184, QSHP Shkup-32, QSHP Manastir-31, QSHP Prilep-16, QSHP Tetovë-17, QSHP Kumanovë-43, Klinika për Sëmundje Infektive dhe Gjendje Febrile-0, Mjekësi Ligjore-0, Spitali Laboratorik Kozle-0, KU Pulmologji me Alergologji-4, SPQ 8 Shtatori-0, Instituti i Mikrobiologjisë-103, Zhan Mitrev (Filipi i II-të) -27, Avicena -21, Biotek-66, Sistina-51, Laboratoria Laor -22, Sinlab-9, Remedika-9, Plodnost-5, Genea-8, Nikob Lab-36, VFV Medikal-6, Eli Medika Plus-7, Royal Medika-3, Spektra-MM-3, Rapid Lab-5, Zhan Mitrev Strumicë -0, Nova Lab Diagnostika-5, Ramus-11.

ISHP dhe IPSH (test i shpejtë) – gjithsej 377.

Deri më tani në vend janë kryer gjithsej 2.079.613 testime të COVID-19. Numri i përgjithshëm i personave të diagnostikuar me COVID-19 në vendin tonë që nga fillimi i pandemisë është 313.708, numri i të shëruarve është 303.738, numri i atyre që humbën jetën është 9.322, ndërsa numri i rasteve aktive është 648.