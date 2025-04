16 veçari humb jetën në mënyrë tragjike në Çair, me motoçikletën e tij përplaset me një trotinet elektrik

Një aksident tragjik ka ndodhur rreth orës dy pas mesnate, në rrugën “Cvetan Dimov” në Çair. Sipas informacioneve jetë e ka humbur një 16 vjeçar i cili me motoçikletën e tij është përplasur me një 14 vjeçar i cili ka qenë më trotinet elektrik.

“Nga goditjet e marra në vendngjarje jetën e ka humbur motoçiklisti, ndërsa vdekjen e ka konstatuar mjek i Ndihmës së Shpejtë. 14 vjeçari ka përfunduar me lëndime trupore të konstatuara në Qendrën urgjente pranë klinikës ‘Nënë Tereza’” kanë deklaruar nga MPB.

Hetim në vendngjarje ka kryer ekip i policisë dhe Prokuror Publik, me urdhrin e të cilit trupi i të ndjerit është dorëzuar për obduksion. /SHENJA

