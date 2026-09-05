16 shoferë të privuar nga liria, 14 prej tyre drejtonin pa patentë shoferi

16 shoferë të privuar nga liria, 14 prej tyre drejtonin pa patentë shoferi

Gjatë 24 orëve të fundit, policia ka privuar nga liria 16 persona në lokacione të ndryshme në vend, për shkak të drejtimit të pakujdesshëm të automjetit motorik.

MARKETING

Description of image

Sipas njoftimit të Ministrisë së Punëve të Brendshme, 14 prej personave të ndaluar kanë drejtuar automjete pa patentë shoferi, përkatësisht pa e dhënë provimin e vozitjes.

Mes të ndaluarve janë persona nga Shtipi, Prilepi, Koçani, Shkupi, Velesi, Kumanova dhe Tetova. Në mesin e tyre ka edhe dy të mitur, 17 dhe 16 vjeç.

Policia ka privuar nga liria edhe një 29-vjeçar nga fshati Novaci, i cili drejtonte automjetin pavarësisht ndalimit aktiv për drejtimin e mjetit motorik.

Ndërkohë, një 39-vjeçar nga fshati Skudrinjë, Komuna e Mavrovës dhe Rostushës, është ndaluar pasi drejtonte automjetin nën ndikimin e alkoolit.

Nga MPB bëjnë të ditur se pas dokumentimit të plotë të rasteve do të parashtrohen kallëzime penale përkatëse.

Policia u ka bërë apel të gjithë pjesëmarrësve në komunikacion që të respektojnë rregullat e trafikut dhe të mos drejtojnë automjete pa patentë shoferi, gjatë kohës kur kanë masë ndalimi për drejtim të automjetit apo nën ndikimin e alkoolit.

MARKETING

Të ngjajshme

Plazhi shqiptar që po i çmend turistët, Ksamili shpallet destinacioni bregdetar më i mirë në Evropë

Plazhi shqiptar që po i çmend turistët, Ksamili shpallet destinacioni bregdetar më i mirë në Evropë

Shtator “ferri” në Spanjë, temperaturat shkojnë 45.7 gradë, në Itali mbërrin vala e 6 e të nxehtit!

Shtator “ferri” në Spanjë, temperaturat shkojnë 45.7 gradë, në Itali mbërrin vala e 6 e të nxehtit!

Dramë në fluturimin e American Airlines – burri shkaktoi shumë probleme, pasagjerët e lidhën për ulëse

Dramë në fluturimin e American Airlines – burri shkaktoi shumë probleme, pasagjerët e lidhën për ulëse

Ushtria amerikane thotë se ka shkatërruar tre tankerë iranianë të naftës pas sulmeve me raketa

Ushtria amerikane thotë se ka shkatërruar tre tankerë iranianë të naftës pas sulmeve me raketa

Zelenskyy: Ukraina gati të ndalojë sulmet ndaj qyteteve të përfshira në bisedimet e paqes të ndërmjetësuara nga SHBA-ja

Zelenskyy: Ukraina gati të ndalojë sulmet ndaj qyteteve të përfshira në bisedimet e paqes të ndërmjetësuara nga SHBA-ja

Rama godet Serbinë nga Italia për varrimin e Mlladiç: Kasapi s’mund të përcillet me funeral shtetëror

Rama godet Serbinë nga Italia për varrimin e Mlladiç: Kasapi s’mund të përcillet me funeral shtetëror