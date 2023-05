1500 ushtarë amerikanë do të vendosen në kufirin SHBA-Meksikë

SHBA po dërgon 1500 trupa për të forcuar kufirin e saj jugor pasi pritet një rritje e emigrantëve, sipas një zyrtari amerikan.

Ata do të bashkohen me 2,500 anëtarë të Gardës Kombëtare që janë tashmë në vend dhe do të mbështesin punën e agjentëve kufitarë.

Zyrtarët presin që të pasojë një rritje e mprehtë e emigrantëve.

Personeli ushtarak shtesë, i raportuar fillimisht nga Fox News, do të vendoset për 90 ditë për të “plotësuar” punën e oficerëve të Doganës dhe Patrullës Kufitare të SHBA, tha zyrtari për BBC të martën.

Ata nuk do të bëjnë asnjë zbatim të ligjit, tha zyrtari, por në vend të kësaj do të ndihmojnë me transportin, zbulimin e narkotikëve, futjen e të dhënave dhe mbështetjen e magazinës.

BBC ka kontaktuar Departamentin e Mbrojtjes dhe Departamentin e Sigurisë Kombëtare për koment.

Dislokimi ka të ngjarë të synojë të lehtësojë presionin në rritje ndaj agjentëve kufitarë ndërsa ata përgatiten për një rritje të mprehtë të emigrantëve në kufirin jugor.

Numri i emigrantëve që kaluan ilegalisht në SHBA gjatë vitit fiskal 2021 ishte më i larti në rekord që nga të paktën 1960. Vitin e kaluar, ky numër arriti në 2.76 milionë – një tjetër rekord.