14 të vrarë nga sulmet në jug të Libanit, Izraeli vazhdon të shkelë armëpushimin e ndërmjetësuar nga SHBA-ja
Të paktën 14 persona janë vrarë nga sulmet ajrore izraelite që shënjestruan disa qytete në jug të Libanit, në një shkelje të hapur të armëpushimit të ndërmjetësuar nga SHBA-ja që është në fuqi që nga 17 prilli, transmeton Anadolu.
Agjencia shtetërore libaneze e lajmeve NNA raportoi se në sulmet më të fundit, zona Al-Harthiyeh në periferi të qytetit Adloun në rrethin Sidon të Libanit u godit nga një sulm izraelit ku u vranë tetë sirianë.
Katër persona u vranë në një sulm izraelit ndaj një ndërtese në qytetin Abbasiyeh pranë qytetit jugor Tyre, ndërsa një person tjetër u vra në një sulm tjetër ajror në Deir Qanoun al-Nahr.
Avionët luftarakë izraelitë gjithashtu shënjestruan një shtëpi në qytetin Harayib, duke lënë disa persona të plagosur.
Izraeli kreu edhe sulme të tjera ajrore që goditën qytetet Gandouriyeh, Frun, Harayib dhe Mansouri në jug të Libanit.
Një sulm me dron izraelit ndaj qytetit Majdal Zoun pranë qytetit Tyre shkaktoi gjithashtu të plagosur.
Në provincën Nabatieh, avionët luftarakë izraelitë goditën një ndërtesë në qytetin Habboush, duke e shkatërruar atë.
Gjatë gjithë ditës, një dron izraelit që fluturonte në lartësi të ulët u pa mbi kryeqytetin Bejrut.
Një tjetër sulm me dron shënjestroi një motoçikletë që po lëvizte në rrugën Tyre-Abbasiyeh, duke lënë disa persona të plagosur.
Më herët, një polic libanez u vra në një sulm me dron izraelit ndaj qytetit Aba në provincën Nabatieh.
Izraeli ka vazhduar sulmet ndaj Libanit pavarësisht armëpushimit që hyri në fuqi më 17 prill dhe që u zgjat për 45 ditë, duke filluar nga 17 maji pas bisedimeve indirekte të ndërmjetësuara nga SHBA-ja.
Sipas Ministrisë libaneze të Shëndetësisë, sulmet izraelite që nga 2 marsi kanë vrarë 3.355 persona në mbarë vendin.
Përshkallëzimi vjen pasi kryeministri izraelit, Benjamin Netanyahu, deklaroi më 25 maj se kishte urdhëruar ushtrinë të intensifikojë operacionet në Liban.
Hezbollahu ka vazhduar të kryejë sulme ndaj forcave izraelite, duke theksuar se po i përgjigjet shkeljeve izraelite të marrëveshjes së armëpushimit.