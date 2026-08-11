132 të vdekur dhe 570 të plagosur nga tërmeti në Kolumbi, shpallet gjendja e katastrofës kombëtare
Tërmeti shkatërrues me magnitudë 7.4, që goditi pjesën perëndimore të Kolumbisë, ka shkaktuar të paktën 132 viktima, ndërsa 570 persona të tjerë kanë mbetur të plagosur.
Operacionet e kërkim-shpëtimit po vijojnë në zonat më të dëmtuara. Autoritetet kanë paralajmëruar se numri i viktimave mund të rritet, pasi dyshohet se nën rrënoja mund të ketë ende persona të bllokuar.
Pereira renditet ndër qytetet më të goditura, ku deri tani janë raportuar të paktën 60 të vdekur. Në rang vendi, 86 ndërtesa janë shembur, ndërsa mbi 1,500 banesa kanë pësuar dëmtime.
Pereira, Cali, Quibdo, Manizales dhe Armenia janë vendosur në alarm të kuq për shkak të përmasave të situatës emergjente.
Zjarrfikësit, ekipet e shpëtimit dhe forcat ushtarake po punojnë në ndërtesat e shembura për të gjetur të mbijetuar. Dëmtimi i rrjeteve të komunikimit dhe i infrastrukturës së transportit në disa zona po e vështirëson evidentimin e plotë të pasojave.
Goditjet kanë prekur edhe institucionet shëndetësore. Në Cali, dëmtime janë shkaktuar në strukturat pediatrike të një spitali, çka ka sjellë aktivizimin e shërbimeve të emergjencës.
Qeveria e Kolumbisë ka shpallur gjendjen e katastrofës kombëtare dhe ka mobilizuar trupa ushtarake në zonat e prekura. Prioritet mbetet nxjerrja e personave të bllokuar dhe shpërndarja e ndihmës për banorët e prekur.
16 persona mbetën të bllokuar për gjashtë orë në teleferik
Një nga ndërhyrjet më të vështira u krye në Pereira, ku 16 persona qëndruan të bllokuar për rreth gjashtë orë në kabinat e një teleferiku ajror, pas lëkundjeve të forta.
Evakuimi i pasagjerëve përfundoi me sukses rreth orës 13:30, sipas kohës lokale. Shërbimi i teleferikut është ndërprerë deri në përfundimin e verifikimeve të sigurisë.
Edhe në Manizales u raportua një incident i ngjashëm. Pasagjerët e teleferikut u nxorën nga kabinat, ndërsa shërbimi u pezullua për shkak të dëmtimeve në strukturë.
Shtatë aeroporte pezullojnë aktivitetin
Pasojat e tërmetit janë ndier edhe në transportin ajror. Fluturimet janë ndërprerë përkohësisht në shtatë aeroporte, ato të Calit, Pereiras, Manizalesit, Quibdos, Armenias, Cartagos dhe Buenaventuras, për t’iu nënshtruar kontrolleve të sigurisë.
Ndërprerja e aktivitetit në aeroporte po e bën më të vështirë dërgimin e ekipeve të shpëtimit, personelit mjekësor dhe ndihmave në rajonet më të goditura.
Lëkundjet u regjistruan të hënën në mëngjes në Kolumbi. Epiqendra e tërmetit me magnitudë 7.4 ndodhej pranë San José del Palmar, në departamentin Chocó, rreth 240 kilometra në perëndim të Bogotas.
Dridhjet u ndjenë në një territor të gjerë, duke prekur gjithashtu Ekuadorin, Panamanë dhe Venezuelën.
Pas aktivizimit të alarmeve në Bogota, mijëra banorë u larguan nga ndërtesat dhe dolën në rrugë. Sipas autoriteteve, në kryeqytet janë evidentuar kryesisht dëmtime sipërfaqësore dhe nuk ka të dhëna për shkatërrime të përhapura.
Kjo është një nga sfidat e para madhore me të cilat përballet presidenti i ri i Kolumbisë, Abelardo de la Esperanza, i cili kishte marrë detyrën vetëm pak ditë më parë.
Presidenti tha se po e drejton vetë reagimin ndaj emergjencës dhe urdhëroi ngritjen e një qendre të unifikuar operacionale për të koordinuar punën e ekipeve të shpëtimit.
Ai bëri të ditur gjithashtu se do të udhëtonte drejt rajoneve më të prekura.
“Nuk jeni vetëm. Shteti është i pranishëm dhe vepron”, deklaroi presidenti.
Banorët kanë treguar për momente paniku pas goditjes, ndërsa në shumë zona është ndërprerë energjia elektrike dhe shërbimi telefonik.
SHBA-ja njofton 15.5 milionë dollarë ndihmë
Komuniteti ndërkombëtar ka nisur mobilizimin e ndihmave për Kolumbinë. Shtetet e Bashkuara kanë njoftuar një paketë prej 15.5 milionë dollarësh, e cila parashikon strehime të përkohshme, ushqime, pajisje mbrojtëse dhe asistencë për vlerësimin e dëmeve.
Sekretari amerikan i Shtetit, Marco Rubio, deklaroi se administrata Trump po e ndjek nga afër situatën dhe është e gatshme të ndihmojë popullin kolumbian.
Meksika dhe Izraeli kanë shprehur gatishmërinë për të kontribuar me ndihma, ndërsa edhe shtete të tjera kanë përcjellë oferta solidariteti.
Ministria e Jashtme greke ka shprehur ngushëllime për familjet e viktimave, si dhe solidaritetin e saj me të plagosurit dhe ekipet e shpëtimit.
Ekipet kolumbiane po vijojnë pa pushim kërkimet nën rrënoja dhe ndërhyrjet në zonat e izoluara. Autoritetet paralajmërojnë se bilanci i viktimave mund të ndryshojë gjatë orëve në vijim, ndërsa operacionet po shtrihen në të gjitha rajonet e prekura.