12 zjarre ende aktive në vend

12 zjarre ende aktive në vend

Qendra për menaxhim me kriza informoi se në territorin e vendin sot deri në orën 18:05 janë regjistruar gjithsej 12 zjarre në hapësirë të hapur. Prej tyre, katër janë aktive, katër janë vënë nën kontroll, ndërsa katër janë shuar plotësisht.

Zjarre aktive janë rapotuar në Prilep, në fshatin Radobill ku digjet vegjetacion i ulët dhe pyll, Vrapçishte, në fshatin Debreshtë dhe Zubovcë, ku digjet vegjetacion i ulët, Ohër, në fshatin Volinë dhe Likovë, në fshatin Orizare.

Katër zjarre janë vënë në kontroll, ndër të cilat në rezervatin Jasen në komunën e Brodit, kur digjej pyll i përzier, në fshatin Koroshishtë, komuna Strugë, ku është përfshirë vegjetacion i ulët dhe arë e djegur, në malin Kozhuf, komuna Gjevgjeli dhe në fshatin Kondovë, komuna Saraj ku është përfshirë vegjetacion i ulët.

MARKETING

Të ngjajshme

Koreja e Jugut miraton ligjin që ndalon përdorimin e telefonave celularë dhe pajisjeve digjitale në shkolla

Koreja e Jugut miraton ligjin që ndalon përdorimin e telefonave celularë dhe pajisjeve digjitale në shkolla

Trump sulmon George Sorosin: Të ndiqet penalisht për mbështetje të protestave të dhunshme

Trump sulmon George Sorosin: Të ndiqet penalisht për mbështetje të protestave të dhunshme

MASH: Tekste shkollore për të gjithë nxënësit në fillim të vitit të ri shkollor

MASH: Tekste shkollore për të gjithë nxënësit në fillim të vitit të ri shkollor

Gjermania kërkon “hetim gjithëpërfshirës” për sulmin vdekjeprurës të Izraelit ndaj spitalit në Gaza

Gjermania kërkon “hetim gjithëpërfshirës” për sulmin vdekjeprurës të Izraelit ndaj spitalit në Gaza

BOTA NË FOKUS | Gjeneralët izraelitë e pranojnë: Pa Amerikën nuk luftojmë dot në Gaza!

BOTA NË FOKUS | Gjeneralët izraelitë e pranojnë: Pa Amerikën nuk luftojmë dot në Gaza!

Trump reagon për sulmin me armë: E tmerrshme, FBI është në vendngjarje

Trump reagon për sulmin me armë: E tmerrshme, FBI është në vendngjarje