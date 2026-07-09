12 palestinezë të vrarë dhe 20 të plagosur në sulmet izraelite në Gaza pavarësisht armëpushimit
Të paktën 12 palestinezë janë vrarë dhe 20 të tjerë janë plagosur në sulmet izraelite në gjithë Rripin e Gazës gjatë 24 orëve të fundit, në mes të shkeljeve të vazhdueshme të armëpushimit në fuqi që nga tetori i kaluar, transmeton Anadolu.
Në një deklaratë, Ministria e Shëndetësisë tha se tetë persona u vranë dhe 17 të tjerë u plagosën në sulmet izraelite në gjithë enklavën gjatë 24 orëve të fundit, duke e çuar numrin e të vrarëve nga sulmet izraelite që nga 8 tetori 2023 në më shumë se 73.118.
Ministria nuk dha detaje për rrethanat e vdekjeve dhe plagosjeve.
Ministria tha se një numër viktimash kanë mbetur nën rrënoja dhe në rrugë, pasi ekipet e ambulancës dhe të mbrojtjes civile nuk janë në gjendje të arrijnë tek ato.
Dy palestinezë të tjerë u vranë në një sulm izraelit me dron izraelit ndaj një shtëpie në perëndim të Khan Younisit, në jug të Rripit të Gazës, thanë burime mjekësore.
Sipas burimeve, një tjetër palestinez u vra dhe tre të tjerë u plagosën kur një sulm izraelit shënjestroi një automjet civil në lagjen Al-Rimal, në perëndim të Qytetit të Gazës.
Një tjetër palestinez u vra dhe disa persona u plagosën në një sulm me dron në kampin e refugjatëve Nuseirat, në Gazën qendrore.
Sulmet ndodhën në një kohë kur Izraeli vazhdon shkeljet e marrëveshjes së armëpushimit, i cili është në fuqi që nga 10 tetori 2025.
Ministria e Shëndetësisë e Gazës tha se shifrat e fundit tregojnë se shkeljet izraelite të armëpushimit kanë shkaktuar vdekjen e 1.092 palestinezëve dhe plagosjen e 3.507 të tjerëve deri të enjten.
Që nga fillimi i sulmeve izraelite në Gaza më 8 tetor 2023, janë vrarë 73.118 palestinezë dhe janë plagosur 173.615 të tjerë, përveç shkatërrimeve të mëdha që kanë prekur rreth 90 për qind të infrastrukturës civile.