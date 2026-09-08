11 vende evropiane dhe Kanadaja do të kufizojnë tregtinë me vendbanimet e paligjshme izraelite
Njëmbëdhjetë vende evropiane dhe Kanadaja njoftuan sot planet për të vendosur kufizime kombëtare në tregtinë e mallrave me vendbanimet izraelite që janë të paligjshme sipas ligjit ndërkombëtar, njoftoi ministri i Jashtëm francez, Jean-Noel Barrot, transmeton Anadolu.
“Sot, Franca, Mbretëria e Bashkuar, Kanadaja, Danimarka, Spanja, Finlanda, Irlanda, Islanda, Norvegjia, Polonia, Portugalia dhe Suedia konfirmojnë synimin e tyre për të vendosur kufizime kombëtare në tregtinë e mallrave me vendbanime që janë të paligjshme sipas ligjit ndërkombëtar dhe/ose për të mbështetur kufizimet evropiane për këtë qëllim”, thuhet në një deklaratë të përbashkët të lëshuar nga Barrot.
Deklarata ripohoi se 12 vendet po “mendojnë seriozisht” miratimin e kufizimeve të tilla ose masave të tjera në përputhje me procedurat e tyre kombëtare.
“Në këtë drejtim, Franca, Mbretëria e Bashkuar dhe Kanadaja mirëpresin masat e rëndësishme të marra tashmë nga Irlanda, Spanja, Holanda, Norvegjia dhe Belgjika dhe do të propozojnë masa kombëtare për të ndaluar tregtinë e mallrave me origjinë nga vendbanimet”, shtoi ai.
Deklarata dënon veprimet e ndërmarra nga qeveria izraelite në Bregun Perëndimor që minojnë mundësinë e një zgjidhjeje me dy shtete.
“Situata po përkeqësohet me shpejtësi pasi dhuna e kolonëve dhe zgjerimi i vendbanimeve kanë arritur nivele të paprecedentë, përfshirë vendimin e papranueshëm për të lëshuar tenderë për projektin e zgjidhjes E1”, nënvizoi ai.
Ata theksuan nevojën për të mbrojtur mundësinë e një zgjidhjeje me dy shtete dhe u zotuan për vendosmërinë e tyre për të punuar për një paqe të drejtë dhe të qëndrueshme.
“Ne kundërshtojmë me vendosmëri çdo veprim që rezulton në aneksimin e tokës palestineze dhe zhvendosjen e detyruar të popullsisë palestineze”, thuhet në deklaratë.
Më tej, ai i kërkoi Izraelit të ndalojë menjëherë zgjerimin e vendbanimeve të paligjshme dhe kompetencave administrative civile, duke siguruar që kolonët përgjegjës për dhunën të mbahen përgjegjës për veprimet e tyre dhe duke hetuar akuzat që përfshijnë forcat izraelite.