11 vende evropiane dhe Kanadaja do të kufizojnë tregtinë me vendbanimet e paligjshme izraelite

11 vende evropiane dhe Kanadaja do të kufizojnë tregtinë me vendbanimet e paligjshme izraelite

Njëmbëdhjetë vende evropiane dhe Kanadaja njoftuan sot planet për të vendosur kufizime kombëtare në tregtinë e mallrave me vendbanimet izraelite që janë të paligjshme sipas ligjit ndërkombëtar, njoftoi ministri i Jashtëm francez, Jean-Noel Barrot, transmeton Anadolu.

“Sot, Franca, Mbretëria e Bashkuar, Kanadaja, Danimarka, Spanja, Finlanda, Irlanda, Islanda, Norvegjia, Polonia, Portugalia dhe Suedia konfirmojnë synimin e tyre për të vendosur kufizime kombëtare në tregtinë e mallrave me vendbanime që janë të paligjshme sipas ligjit ndërkombëtar dhe/ose për të mbështetur kufizimet evropiane për këtë qëllim”, thuhet në një deklaratë të përbashkët të lëshuar nga Barrot.

Deklarata ripohoi se 12 vendet po “mendojnë seriozisht” miratimin e kufizimeve të tilla ose masave të tjera në përputhje me procedurat e tyre kombëtare.

“Në këtë drejtim, Franca, Mbretëria e Bashkuar dhe Kanadaja mirëpresin masat e rëndësishme të marra tashmë nga Irlanda, Spanja, Holanda, Norvegjia dhe Belgjika dhe do të propozojnë masa kombëtare për të ndaluar tregtinë e mallrave me origjinë nga vendbanimet”, shtoi ai.

Deklarata dënon veprimet e ndërmarra nga qeveria izraelite në Bregun Perëndimor që minojnë mundësinë e një zgjidhjeje me dy shtete.

“Situata po përkeqësohet me shpejtësi pasi dhuna e kolonëve dhe zgjerimi i vendbanimeve kanë arritur nivele të paprecedentë, përfshirë vendimin e papranueshëm për të lëshuar tenderë për projektin e zgjidhjes E1”, nënvizoi ai.

Ata theksuan nevojën për të mbrojtur mundësinë e një zgjidhjeje me dy shtete dhe u zotuan për vendosmërinë e tyre për të punuar për një paqe të drejtë dhe të qëndrueshme.

“Ne kundërshtojmë me vendosmëri çdo veprim që rezulton në aneksimin e tokës palestineze dhe zhvendosjen e detyruar të popullsisë palestineze”, thuhet në deklaratë.

Më tej, ai i kërkoi Izraelit të ndalojë menjëherë zgjerimin e vendbanimeve të paligjshme dhe kompetencave administrative civile, duke siguruar që kolonët përgjegjës për dhunën të mbahen përgjegjës për veprimet e tyre dhe duke hetuar akuzat që përfshijnë forcat izraelite.

MARKETING

Të ngjajshme

Britania, Franca dhe Kanadaja: Sanksionet janë “pikë kthese” në qasjen për mbrojtjen e zgjidhjes me dy shtete

Britania, Franca dhe Kanadaja: Sanksionet janë “pikë kthese” në qasjen për mbrojtjen e zgjidhjes me dy shtete

Zbulohet murali i krerëve të UÇK-së: Prishtina pret kthimin e çlirimtarëve

Zbulohet murali i krerëve të UÇK-së: Prishtina pret kthimin e çlirimtarëve

Autostrada Ohër-Kërçovë pritet të përfundojë në gjysmën e parë të vitit 2027

Autostrada Ohër-Kërçovë pritet të përfundojë në gjysmën e parë të vitit 2027

Trump: Irani është “ndëshkuar rëndë” nga bllokada amerikane

Trump: Irani është “ndëshkuar rëndë” nga bllokada amerikane

Zelensky pret takim me Trumpin në shtator, Ukraina kërkon Patriotët dhe një paketë të re dimërore

Zelensky pret takim me Trumpin në shtator, Ukraina kërkon Patriotët dhe një paketë të re dimërore

Kryediplomati turk Fidan takon ambasadorin amerikan Barrack dhe kongresmenin Issa

Kryediplomati turk Fidan takon ambasadorin amerikan Barrack dhe kongresmenin Issa