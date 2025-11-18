11 të vrarë në sulmin izraelit ndaj kampit të refugjatëve palestinezë në Sidon të Libanit

11 të vrarë në sulmin izraelit ndaj kampit të refugjatëve palestinezë në Sidon të Libanit

Të paktën 11 persona u vranë nga një sulm ajror izraelit në kampin e refugjatëve palestinezë “Ain al-Hilweh” në qytetin Sidon, në Libanin jugor, njoftoi të martën mbrëma Ministria e Shëndetësisë e vendit, transmeton Anadolu.

Në një deklaratë, ministria tha se katër persona të tjerë u plagosën në sulmin që kishte në shënjestër një qendër brenda kampit.

Sipas agjencisë shtetërore të lajmeve NNA, drejt qendrës u lëshuan tri raketa.

Ushtria izraelite pretendoi se sulmi kishte në shënjestër anëtarë të Hamasit brenda objektit.

