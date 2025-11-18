11 të vrarë në sulmin izraelit ndaj kampit të refugjatëve palestinezë në Sidon të Libanit
Të paktën 11 persona u vranë nga një sulm ajror izraelit në kampin e refugjatëve palestinezë “Ain al-Hilweh” në qytetin Sidon, në Libanin jugor, njoftoi të martën mbrëma Ministria e Shëndetësisë e vendit, transmeton Anadolu.
Në një deklaratë, ministria tha se katër persona të tjerë u plagosën në sulmin që kishte në shënjestër një qendër brenda kampit.
Sipas agjencisë shtetërore të lajmeve NNA, drejt qendrës u lëshuan tri raketa.
Ushtria izraelite pretendoi se sulmi kishte në shënjestër anëtarë të Hamasit brenda objektit.