11 palestinezë të vrarë në sulmet e fundit izraelite në Gaza pavarësisht armëpushimit
Të paktën 11 palestinezë u vranë dhe disa të tjerë u plagosën të premten në sulme izraelite që goditën zona të shumta në Rripin e Gazës, në shkelje të vazhdueshme të armëpushimit në fuqi që nga tetori 2025.
Në një deklaratë, Ministria e Brendshme e Gazës tha se shtatë persona – dy oficerë, dy ndihmës policie dhe tre civilë – u vranë kur një sulm izraelit goditi një automjet policie në Khan Younis, në jug të Rripit të Gazës.
Në veri të Gazës, një grua dhe një fëmijë u vranë dhe gjashtë të tjerë u plagosën në një sulm izraelit që goditi shtëpi pranë Spitalit Kamal Adwan në Beit Lahia, thanë burime mjekësore për Anadolu.
Më herët, dy oficerë palestinezë u vranë dhe dy të tjerë u plagosën në një sulm izraelit që goditi një patrullë policie pranë stacionit të policisë Sheikh Radwan në Qytetin e Gazës, sipas Ministrisë së Brendshme.
Në një deklaratë të veçantë, ministria dënoi atë që e përshkroi si “heshtje e vazhdueshme” e organizatave ndërkombëtare, veçanërisht të Komitetit Ndërkombëtar të Kryqit të Kuq, lidhur me shënjestrimin e personelit civil të policisë.
Ajo tha se kjo përbën “bashkëfajësi që inkurajon shkelje të mëtejshme ndaj një strukture civile të mbrojtur sipas të drejtës ndërkombëtare”, duke theksuar se nuk ka asnjë justifikim për shënjestrimin e forcave policore në Gaza, të cilat, sipas saj, ofrojnë shërbime thelbësore për banorët në gjithë enklavën.
Burime mjekësore dhe dëshmitarë okularë thanë se sulmet goditën zona jashtë zonave të dislokimit ushtarak izraelit sipas marrëveshjes së armëpushimit.
Sulmi vjen në mes të shkeljeve të vazhdueshme izraelite të marrëveshjes së armëpushimit në fuqi që nga tetori 2025, pas një lufte që la më shumë se 72.000 palestinezë të vrarë dhe mbi 172.000 të plagosur, shumica prej tyre gra dhe fëmijë.
Më 14 prill, zyra mediatike e qeverisë së Gazës tha në një deklaratë se Izraeli kishte kryer 2.400 shkelje të armëpushimit, përfshirë vrasje, arrestime, masa bllokade dhe politika urie.
Sipas Ministrisë së Shëndetësisë së Gazës, shkeljet e vazhdueshme kanë rezultuar në vdekjen e 972 palestinezëve dhe plagosjen e 2.235 të tjerëve.