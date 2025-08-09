11 palestinezë të tjerë vdesin nga uria gjatë 24 orëve të fundit në Rripin e Gazës

11 palestinezë të tjerë vdesin nga uria gjatë 24 orëve të fundit në Rripin e Gazës

Në Rripin e Gazës, i cili përballet me bllokadën dhe sulmet izraelite, 11 palestinezë të tjerë kanë humbur jetën nga uria në 24 orët e fundit, duke e çuar në 212 numrin e viktimave të shkaktuara nga mungesa e ushqimit, mes tyre 98 fëmijë, njoftoi Ministria e Shëndetësisë në enklavë, transmeton Anadolu.

Drejtori i Përgjithshëm i Ministrisë së Shëndetësisë në Gaza, Munir el-Bursh, në një postim në llogarinë e tij në X, tha se “Çdo ditë po shuhen jetë në heshtje dhe tragjedia po vazhdon”.

Izraeli ka vendosur një bllokadë në Gaza për 18 vjet dhe që nga 2 marsi ka mbyllur të gjitha kalimet, duke përkeqësuar kushtet humanitare në enklavë. Ushtria izraelite ka vrarë më shumë se 61.000 palestinezë në territorin palestinez që nga tetori i vitit 2023, shumica prej tyre gra dhe fëmijë.

Nëntorin e kaluar, Gjykata Ndërkombëtare Penale lëshoi urdhra arresti për kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu dhe ish-ministrin e tij të Mbrojtjes Yoav Gallant për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit në Gaza.

Izraeli përballet gjithashtu me një padi për gjenocid në Gjykatën Ndërkombëtare të Drejtësisë për luftën e tij në enklavën palestineze.

MARKETING

Të ngjajshme

ASH-Taravari: Premtuan 2.500 punësime, mburren me 33 kontrata – VLEN shpërblen familjarët, jo shqiptarët!

ASH-Taravari: Premtuan 2.500 punësime, mburren me 33 kontrata – VLEN shpërblen familjarët, jo shqiptarët!

Vidhen akumulatorët në Manastir, dëmi 10 milionë denarë

Vidhen akumulatorët në Manastir, dëmi 10 milionë denarë

VLEN: Bujar Osmani, çfarë po fsheh kur nuk ka dokumente se ku ke shpenzuar mbi 120 milionë?

VLEN: Bujar Osmani, çfarë po fsheh kur nuk ka dokumente se ku ke shpenzuar mbi 120 milionë?

Mediat amerikane: Zelensky mund t’i bashkohet Trumpit dhe Putinit në Alaska

Mediat amerikane: Zelensky mund t’i bashkohet Trumpit dhe Putinit në Alaska

Visar Ademi u dërgon ftesë publike rivalëve për kafe para nisjes së debatit zgjedhor në Gostivar

Visar Ademi u dërgon ftesë publike rivalëve për kafe para nisjes së debatit zgjedhor në Gostivar

KF Arsimi sot debuton në Ligën e Parë, përballet me Bashkimin në Kumanovë

KF Arsimi sot debuton në Ligën e Parë, përballet me Bashkimin në Kumanovë