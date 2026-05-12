108 mjekë dhe punonjës shëndetësorë të vrarë nga Izraeli në Liban që nga 2 marsi
Ministri libanez i Shëndetësisë, Rakan Nassereddine, ka bërë të ditur se të paktën 108 ndihmës mjekësorë dhe punonjës shëndetësorë janë vrarë në sulmet izraelite në Liban që nga 2 marsi, teksa Izraeli vazhdon sulmet ndaj vendit pavarësisht armëpushimit, transmeton Anadolu.
Duke folur në një konferencë për media në Bejrut, Nassereddine tha se autoritetet kanë dokumentuar 163 sulme të drejtpërdrejta izraelite që kanë shënjestruar Kryqin e Kuq Libanez, Drejtorinë e Përgjithshme të Mbrojtjes Civile të Libanit, Shoqatën Islame “Risala Scout”, Organizatën Islame të Shëndetësisë, Shoqatën e Ambulancës Nabatieh dhe Autoritetin Popullor të Ambulancës.
“Numri i dëshmorëve ka arritur në 108 ndihmës mjekësorë dhe punonjës shëndetësorë heroikë”, tha Nassereddine, duke shtuar se 108 ambulanca dhe automjete zjarrfikëse janë shkatërruar plotësisht, ndërsa 16 spitale janë sulmuar dhe katër spitale janë mbyllur me forcë.
E drejta ndërkombëtare humanitare u jep mbrojtje të veçantë personelit mjekësor, ndihmësve mjekësorë dhe objekteve shëndetësore gjatë konflikteve të armatosura.
Sipas Konventave të Gjenevës të vitit 1949 dhe Protokollit Shtesë I të vitit 1977, punonjësit mjekësorë duhet të respektohen dhe mbrohen në çdo rrethanë për aq kohë sa kryejnë detyra humanitare dhe nuk marrin pjesë në luftime.
Edhe në rastet kur objektet mjekësore dyshohet se përdoren për qëllime ushtarake, e drejta ndërkombëtare humanitare kërkon prova të qarta, paralajmërim paraprak dhe një afat të arsyeshëm kohor para çdo sulmi, ndërsa duhet të merren të gjitha masat e mundshme për të shmangur dëmtimin e civilëve dhe personelit mjekësor.
Nassereddine tha gjithashtu se numri i përgjithshëm i viktimave që nga zgjerimi i sulmeve izraelite më 2 mars ka arritur në 2.882 të vrarë dhe 8.768 të plagosur.
Ai shtoi se 380 persona janë vrarë dhe 1.122 janë plagosur që nga hyrja në fuqi e marrëveshjes së armëpushimit më 17 prill, të cilën e përshkroi si “të brishtë dhe jorealiste”.
Më 17 prill, presidenti amerikan, Donald Trump, njoftoi një marrëveshje armëpushimi 10-ditore, e cila më pas u zgjat deri më 17 maj.