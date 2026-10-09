10 të vrarë dhe 16 të plagosur në trazirat në një burg në Meksikë

10 të vrarë dhe 16 të plagosur në trazirat në një burg në Meksikë

Të paktën 10 persona janë vrarë dhe 16 të tjerë janë plagosur në një trazirë që shpërtheu gjatë orarit të vizitave në një burg në shtetin Sinaloa në veriperëndim të Meksikës, transmeton Anadolu.

MARKETING

Shik.mk

Sekretariati i Sigurisë Publike i Sinaloas tha se trazirat shpërthyen gjatë orarit të vizitave në burgun që ndodhet në qytetin e Mazatlanit.

Sipas sekretariatit, nëntë të burgosur dhe një familjar i një të burgosuri u vranë, ndërsa 16 të burgosurit e plagosur po marrin trajtim mjekësor në spitale.

Sipas raportimeve të mediave lokale, të burgosurit përdorën armë zjarri.

Autoritetet ende nuk kanë publikuar hollësi të mëtejshme lidhur me incidentin.

Kabineti Federal i Sigurisë i Meksikës tha se Garda Kombëtare ndërhyri dhe se situata në burg, ku mbahen 1.800 të burgosur, është “vënë nën kontroll”.

Dhuna është e përhapur në burgjet e Meksikës, shumë prej të cilave janë të mbipopulluara dhe nën ndikimin e bandave të drogës.

MARKETING

Të ngjajshme

Durmishi: Shporta e re konsumatore bazohet në konsumin real të amvisërive dhe të dhënat zyrtare statistikore

Durmishi: Shporta e re konsumatore bazohet në konsumin real të amvisërive dhe të dhënat zyrtare statistikore

Fundjavë e zgjatur, e hëna ditë jo pune për të gjithë qytetarët

Fundjavë e zgjatur, e hëna ditë jo pune për të gjithë qytetarët

Izraeli arreston 16 palestinezë, përfshirë drejtorin e xhamisë “Ibrahimi” në Bregun Perëndimor

Izraeli arreston 16 palestinezë, përfshirë drejtorin e xhamisë “Ibrahimi” në Bregun Perëndimor

OKB: Furnizimet për strehim në Gaza mbulojnë 17 përqind të nevojave, 2 milionë njerëz kanë nevojë për ndihmë

OKB: Furnizimet për strehim në Gaza mbulojnë 17 përqind të nevojave, 2 milionë njerëz kanë nevojë për ndihmë

“Do të hetohet rasti”, MPB del me njoftim për dhunën ndaj dy të rinjve shqiptar

“Do të hetohet rasti”, MPB del me njoftim për dhunën ndaj dy të rinjve shqiptar

BDI: Dhuna ndaj dy të rinjve kërkon përgjegjësi institucionale, Astrit Iseni të japë dorëheqje

BDI: Dhuna ndaj dy të rinjve kërkon përgjegjësi institucionale, Astrit Iseni të japë dorëheqje