10 pilotët më të paguar të Formula 1 në vitin 2025

Red Bull driver Max Verstappen of the Netherlands celebrates after he became the world champion after winning the Formula One Abu Dhabi Grand Prix in Abu Dhabi, United Arab Emirates, Sunday, Dec. 12, 2021. (AP Photo/Hassan Ammar)

Max Verstappen mund ta ketë humbur titullin e Kampionit të Botës për pilotë këtë sezon për një diferencë minimale, por për të katërtin vit radhazi ai kryeson listën e pilotëve më të paguar në Formula 1.

Gjashtë nga dhjetë skuadrat pjesëmarrëse janë të përfaqësuara në TOP 10-shen e fitimeve për vitin 2025, bazuar në paga dhe bonuse.

Të dhënat janë raportuar nga Forbes, ndërsa të ardhurat nga sponsorët nuk janë përfshirë.

Ja renditja e plotë, duke nisur nga i vetmi “rookie” në listë.

10. Kimi Antonelli

Pagë: 4.6 milionë € | Bonuse: 6.9 milionë € | Totali: 11.5 milionë €

I vetmi debutues në listë, Kimi Antonelli mori një detyrë të vështirë nga Toto Wolff, duke zëvendësuar Lewis Hamilton te Mercedes.

Italiani pati një sezon solid, me podiumin e parë (P3 në Kanada), shumë rezultate në TOP 10 dhe një vend të dytë në Brazil. Në moshën 19-vjeçare, ai u bë debutuesi me më së shumti pikë në histori dhe e mbylli kampionatin në vendin e 7-të.

9. Carlos Sainz Jr

Pagë: 9.2 milionë € | Bonuse: 2.8 milionë € | Totali: 12 milionë €

Pas largimit nga Ferrari, Sainz iu bashkua Williamsit me dëshirën për të dëshmuar veten.

Fillimi ishte i vështirë, me aksident në Australi dhe shumë probleme teknike, por spanjolli shkëlqeu në gjysmën e dytë të sezonit, duke siguruar dy podiume (Azerbajxhan dhe Katar) dhe vendin e 9-të në renditje.

8. Lance Stroll

Pagë: 11 milionë € | Bonuse: 1.4 milionë € | Totali: 12.4 milionë €

Një sezon zhgënjyes për kanadezin, i cili përfundoi vetëm i 16-ti në kampionat.

Vetëm gjashtë herë në TOP 10, me rezultatin më të mirë vendin e 6-të në Australi. Pavarësisht formës, ai do të vazhdojë me Aston Martin pas rinovimit të kontratës.

7. George Russell

Pagë: 13.8 milionë € | Bonuse: 10.1 milionë € | Totali: 23.9 milionë €

Në sezonin e tij të parë si piloti kryesor te Mercedes, Russell ishte konstant dhe efikas.

Ai fitoi në Kanada dhe Singapor, siguroi 9 podiume dhe e mbylli kampionatin në vendin e 4-t, pavarësisht mungesës së ritmit krahasuar me Red Bull dhe McLaren.

6. Fernando Alonso

Pagë: 22.1 milionë € | Bonuse: 2.3 milionë € | Totali: 24.4 milionë €

Alonso kërkon ta mbyllë karrierën me dinjitet, por makina nuk e ndihmoi.

Fillimi i sezonit ishte i dobët, por spanjolli u përmirësua në gjysmën e dytë dhe e mbylli kampionatin në vendin e 12-të. E ardhmja e tij pas 2026 mbetet e pasigurt.

5. Charles Leclerc

Pagë: 27.6 milionë € | Bonuse: 0 € | Totali: 27.6 milionë €

I konsideruar si kampion bote në pritje, Leclerc vuajti nga mungesa e konkurrueshmërisë së Ferrarit.

Megjithatë, ai arriti 7 podiume dhe përfundoi i pesti në renditjen përfundimtare.

4. Oscar Piastri

Pagë: 9.2 milionë € | Bonuse: 25.3 milionë € | Totali: 34.5 milionë €

Piastri luftoi deri në fund për titull me shokun e skuadrës Lando Norris.

Edhe pse humbi avantazhin prej 34 pikësh, australiani fitoi 7 gara dhe tregoi se është gati për titullin në të ardhmen.

3. Lando Norris

Pagë: 16.6 milionë € | Bonuse: 36.3 milionë € | Totali: 52.9 milionë €

Kampioni i Botës për vitin 2025.

Norris shpërtheu në pjesën e dytë të sezonit, me fitore në Hungari, Meksikë dhe Brazil, duke u bërë kampioni i parë i McLarenit që nga Hamilton në 2008.

2. Lewis Hamilton

Pagë: 64.4 milionë € | Bonuse: 0.5 milionë € | Totali: 64.9 milionë €

Sezoni i parë te Ferrari ishte zhgënjyes për Hamiltonin.

Pa podiume dhe vetëm një fitore Sprinti, britaniku shpreson që rregullat e reja të vitit 2026 ta rikthejnë në krye.

1. Max Verstappen

Pagë: 59.8 milionë € | Bonuse: 10.1 milionë € | Totali: 69.9 milionë €

Edhe pse nuk fitoi titullin, Verstappen mbetet piloti më i paguar në Formula 1.

Me tetë fitore dhe një rikthim spektakolar në fund të sezonit, holandezi e mbylli kampionatin vetëm dy pikë larg titullit, duke treguar pse është katër herë kampion bote radhazi.

