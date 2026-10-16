10 mjete ushtarake izraelite përparojnë pranë një dige në jug të Sirisë
Rreth 10 mjete ushtarake izraelite përparuan të enjten pranë një dige në Deraa, në jug të Sirisë, ndërsa avionët luftarakë izraelitë fluturonin mbi zonë, transmeton Anadolu.
Televizioni Alikhbariah raportoi sot se forcat izraelite iu afruan Digës së Abdeinit, ndërsa avionët ushtarakë fluturonin mbi Deraa, e cila kufizohet me Lartësitë e okupuara të Golanit.
Sipas televizionit, forcat izraelite hapën zjarr pa dallim drejt tokave bujqësore dhe kontrolluan shtëpitë në pjesën lindore të fshatit Abdein.
Më herët, të enjten, forcat izraelite i vunë zjarrin një shtëpie dhe një depoje foragjeresh në zonat rurale të Deraas, raportoi televizioni.
Televizioni nuk dha hollësi për viktima të mundshme apo për shkallën e dëmeve.
Incidenti ndodhi një ditë pasi një forcë izraelite e përbërë nga pesë mjete ushtarake hyri në të njëjtën zonë përmes pikës Tel Abu Ghaithar, pranë Lartësive të okupuara të Golanit, sipas Agjencisë Arabe të Lajmeve të Sirisë (SANA).
SANA raportoi se forcat bastisën shtëpinë e një banori, ndaluan disa të rinj për rreth një orë, sekuestruan një motoçikletë dhe qëlluan drejt një zone të pabanuar para se të tërhiqeshin.
Izraeli i ka intensifikuar operacionet ushtarake në Siri që nga rënia e regjimit të Bashar Asadit në dhjetor të vitit 2024, duke kryer sulme ajrore ndaj objekteve ushtarake dhe duke zgjeruar praninë e tij në zonën tampon të Lartësive të Golanit, të okupuara nga Izraeli.
Autoritetet siriane i kanë dënuar vazhdimisht inkursionet dhe sulmet izraelite si shkelje të sovranitetit të vendit dhe kanë kërkuar që Izraeli të tërhiqet në pozicionet e përcaktuara nga Marrëveshja e Shkëputjes së Forcave e vitit 1974.
Damasku dhe Tel Avivi kanë zhvilluar gjithashtu negociata me ndërmjetësimin e SHBA-së, me synimin për të arritur marrëveshje për çështjet e sigurisë dhe për të rivendosur zbatimin e marrëveshjes së vitit 1974.