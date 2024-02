🎥 Tensione në Myftininë e Tetovës, Selver Xhemaili tenton të hyjë me forcë brenda objektit

đŸŽ„ Tensione nĂ« MyftininĂ« e TetovĂ«s, Selver Xhemaili tenton tĂ« hyjĂ« me forcĂ« brenda objektit

Pubikohen pamjet nga kamerat e sigurisë, teksa po tentohet të hyhet me forcë brenda objektit të Myftinisë së Tetovës, nga Selver Xhemaili dhe bashkëpunëtorët e tij, të cilët janë të afërt me reisin Shaqir Fetahu.

MĂ« poshtĂ« e gjeni reagimin e plotĂ« tĂ« BFI – TetovĂ«:



Deri te: Institucionet relevante

Tentohet të hyhet me forcë në Myftininë e Tetovës

Më 31 janar 2024 (e mërkurë), në ora 06:10 min, e mëngjesit!

(Nga mbledhja e mbajtur më 02.02.2024-e premte)

1- Besir Hamidi, (tezak i Reisit), një i pensionuar si imam, por që me pëlqim te Këshillit të Xhamisë fsh. Miletinë, vazhdon të jetë si imam dhe atëherë kur duhej të jetë në detyrë në xhami, ora 6:10 min, e mëngjesit, dhunon Myftininë e Tetovës,

2 – Muhamet Berzati, imam nĂ« XhaminĂ« e Re Drenovec, nĂ« kohĂ«n kur duhej tĂ« kryej detyrĂ«n e tij, t’i prij xhematit nĂ« namazin e sabahut, ai ndodhet para MyftinisĂ« si dhunues,

3- UD’ja, Selver Xhemaili antiligjor dhe antikushtetues, (me njĂ« vendim antikushtetues tĂ« dhĂ«nĂ« nga Reis Ulemaja hfz. Shaqir Fetai i cili gjithashtu me njĂ« vendim tĂ« MyftinisĂ« 266-23, 09.11.2023 dhe vendimit tĂ« Mexhlisit tĂ« Xhamive 268-23, 09.11.2023, Ă«shtĂ« shpallur antiligjor dhe antikushtetues), i dhunshĂ«m dhe arrogant, i shoqĂ«ruar edhe me disa persona, nĂ« ora 6:10 min, e mĂ«ngjesit dhunon MyftininĂ« e TetovĂ«s.

4 – Idris Idrizi, (bashkĂ«punĂ«tor i Reisit), ish referent i arsimit fetar nĂ« Myftini tĂ« TetovĂ«s, tash i pensionuar, nĂ« ora 6:10 min, nĂ« mĂ«ngjes, dhunon MyftininĂ« e TetovĂ«s.

5 – Beqir Memeti, referent pĂ«r arsim fetar nĂ« MyftininĂ« TetovĂ«s, tradhton dhe dhunon MyftininĂ«, nĂ« ora 6:10 min, e mĂ«ngjesit.

6 – Taxhudin Hamidi, (tezak i Reisit), referent pĂ«r vakĂ«f nĂ« MyftininĂ« e TetovĂ«s, tradhton dhe dhunon MyftininĂ«, nĂ« ora 6:10 min, e mĂ«ngjesit.

7 – Si dhe disa persona tĂ« panjohur, dhunues tĂ« MyftinisĂ« sĂ« TetovĂ«s.

E pyesim Reisin:

– TĂ« gjithĂ« kĂ«to, me urdhĂ«r tĂ« kujt kanĂ« ardhur dhe cili Ă«shtĂ« qĂ«llimi i tyre?

– Pse kanĂ« ardhur kaq herĂ«t nĂ« Myftini, nĂ« ora 6:10 min.?

– KĂ«rkojmĂ« nga organet e rendit qĂ« tĂ« marrin masa.

– PunĂ«torĂ«t e MyftinisĂ«, roje dhe sigurimi, tĂ« shqetĂ«suar dhe tĂ« kĂ«rcĂ«nuar. PunĂ«toret administrativ te MyftinisĂ« nĂ« krye me Myftiun, kanĂ« qenĂ« tĂ« shqetĂ«suar me marrjen e lajmit, nga punĂ«toret e MyftinisĂ«. Kur vijnĂ« nĂ« Myftini kanĂ« qenĂ« tĂ« ofenduar nga situata e krijuar nga dhunuesit dhe nga fjalĂ«t nĂ«nçmuese tĂ« Taxhudin Hamidit.

– Videot e mĂ«poshtme e shpjegojnĂ« edhe mĂ« mirĂ« kĂ«tĂ«!

BFI-Myftinia e Tetovës

MARKETING